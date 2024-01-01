ROCO | ROCO Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
ROCO Hızlı Proje Tanıtımı
ROCO is a decentralized GAMEFI platform which provides blockchain services to game developers, content creators and player communities through the blockchain network. Roco developed on AVAX network for using in Roco Finance’s own game ecosystem and partner games. Roco Finance plans to drive the evolution of online gaming with targeted industry focused solutions to help promising gaming projects reach their full potential.ROCO geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
ROCO Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıROCO
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıROCO
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000