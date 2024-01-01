ROCKI | ROCKI Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
ROCKI Hızlı Proje Tanıtımı
ROCKI is a next-generation music NFT and music streaming service, designed to solve some of the most fundamental problems of the music industry. Powered by the ROCKI token, it is the first platform that rewards both the artists for their streams and the listeners for their participation.ROCKI geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
ROCKI Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıROCKI
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıROCKI
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000