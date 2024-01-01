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Reelon projesi, merkeziyetsiz bir GPU işleme modelinden yararlanarak 3D render alanında devrim yaratmayı amaçlamaktadır. Hem mevcut 3D render görevlerinde hem de yeni çıkan 3D uygulamalarında GPU işlem gücüne olan talebin artmasıyla birlikte Reelon, neredeyse gerçek zamanlı render yetenekleri sağlamaktadır. Boşta kalan GPU işlem kapasitesini kullanarak ve GPU sağlayıcılarını ödüllendirerek Reelon, sanatçılar için render hızını artırırken aynı zamanda maliyetleri de düşürür ve ölçeklenebilirliği artırır.