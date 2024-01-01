RLO | RLO Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
RLO Hızlı Proje Tanıtımı
Reelon projesi, merkeziyetsiz bir GPU işleme modelinden yararlanarak 3D render alanında devrim yaratmayı amaçlamaktadır. Hem mevcut 3D render görevlerinde hem de yeni çıkan 3D uygulamalarında GPU işlem gücüne olan talebin artmasıyla birlikte Reelon, neredeyse gerçek zamanlı render yetenekleri sağlamaktadır. Boşta kalan GPU işlem kapasitesini kullanarak ve GPU sağlayıcılarını ödüllendirerek Reelon, sanatçılar için render hızını artırırken aynı zamanda maliyetleri de düşürür ve ölçeklenebilirliği artırır.RLO geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıRLO
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıRLO
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000