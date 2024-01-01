IExec RLC geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

RLC, iExec bulut platformu için kullanıcıların bilgi işlem gücü ve verilerinden para kazanabilecekleri ve kiralayabilecekleri bir Ethereum tokenidir. iExec, geliştiricilerin uygulamaları "bulut kaynakları için merkeziyetsiz bir pazar yeri" olarak tanımlanan şey üzerinde güçlendirmesine olanak tanır.