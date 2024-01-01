RejuveAI | Rjv Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
RejuveAI Hızlı Proje Tanıtımı
Rejuve.AI, dünyanın her yerinden insanların sağlık verilerini takip etmelerine, değerli içgörüşler almalarına, en yeni uzun ömürlü olma araştırmalarına katkıda bulunmalarına ve ödüller kazanmalarına olanak tanıyan merkeziyetsiz, yapay zeka odaklı bir uzun ömürlü olma araştırma ağıdır. Kullanıcılar, indirimli üye fiyatlarından sağlık ürünleri ve hizmetleri (takviyeler, test kitleri, genom dizileme kitleri, giyilebilir ürünler vb.) satın almak için kullanılabilen RJV tokenleri karşılığında, mobil uygulamaya veri girerek katkıda bulunur.RejuveAI geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıRJV
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıRJV
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000