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Darwinia Network Native Token | RING Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası

Darwinia Network Native Token Hızlı Proje Tanıtımı

Darwinia Network, Substrate temelli zincirler arası köprü protokolü olarak merkeziyetsiz token swapı, değişimi ve piyasasını destekleyecektir. Darwinia, Tokenlerin İnternetinin geliştirilmesine odaklanır. Darwinia Ağına ait yerel token RING'dir. RING, gaz ücretlerinin ödenmesinde kullanılabilir. Gaz ücretleri, işlem ücretlerini, sözleşme gerçekleştirme ücretlerini, ağ bant genişliği ücretlerini, depolama ücretlerini ve çok daha fazlasını içerir.
Darwinia Network Native Token geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

RING Token MEXC'de

MEXC Borsası, Darwinia Network Native Token (RING) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de RING alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak Darwinia Network Native Token satın almak veya MEXC RING ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için Darwinia Network Native Token tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen RING vadeli işlem alım satımı yapın! Piyasadaki en düşük işlem ücretleri olan %0,00 piyasa yapıcı ücreti ve %0,01 piyasa alıcı ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde 200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıRING
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince Adı達爾文協議
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi2020-01-01
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz10,000,000,000
RING Fiyat HesaplayıcıDarwinia Network Native Token Satın Alma

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