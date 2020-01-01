Darwinia Network Native Token geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Darwinia Network, Substrate temelli zincirler arası köprü protokolü olarak merkeziyetsiz token swapı, değişimi ve piyasasını destekleyecektir. Darwinia, Tokenlerin İnternetinin geliştirilmesine odaklanır. Darwinia Ağına ait yerel token RING'dir. RING, gaz ücretlerinin ödenmesinde kullanılabilir. Gaz ücretleri, işlem ücretlerini, sözleşme gerçekleştirme ücretlerini, ağ bant genişliği ücretlerini, depolama ücretlerini ve çok daha fazlasını içerir.