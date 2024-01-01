RillaFi | Rilla Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
RillaFi Hızlı Proje Tanıtımı
RillaFi'nin misyonu, gerçek dünyadaki finansal araçları web3 dünyasına entegre etmektir. DAO tarafından yönetilen Bağışçı tavsiyeli fonları blok zincirine ilk getiren biziz. Ürünlerimiz basit, kullanıcı merkezli ve kullanımı kolaydır. Web3 araçları, uçtan uca güven ve şeffaflık yaratırken ekibimize yüksek performanslı ve ölçeklenebilir dijital vergi ve hayırsever araçlar oluşturma gücü verir. Yerel olmayan web 3 kullanıcıların bir sonraki dalgasını dahil etmek için altyapı oluşturmaya odaklanan tutkulu bir topluluğa sahibiz.RillaFi geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
Rilla Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıRILLA
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıRILLA
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000