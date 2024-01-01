RIKEZA | RIK Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
RIKEZA Hızlı Proje Tanıtımı
RIKEZA, dünyadaki herkes için işlemlerin anında, sıfıra yakın maliyetle işleme alınmasını sağlayan merkeziyetsiz, eşler arası (P2P) açık kaynaklı bir blok zinciri protokolüdür.RIKEZA geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
RIK Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıRIK
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıRIK
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz10,000,000,000