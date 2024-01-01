RIKEZA geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

RIKEZA, dünyadaki herkes için işlemlerin anında, sıfıra yakın maliyetle işleme alınmasını sağlayan merkeziyetsiz, eşler arası (P2P) açık kaynaklı bir blok zinciri protokolüdür.