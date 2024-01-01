RIDE | RIDE Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
RIDE Hızlı Proje Tanıtımı
holoride creates an entirely new media category for passengers by connecting Extended Reality (XR) content with data points from the vehicle in real-time. These data points include physical feedback, like acceleration and steering, traffic data, as well as travel route and time. holoride’s technology provides a new type of immersion into any kind of VR content, creating a breathtaking, immersive experience, and significantly reducing motion sickness.RIDE geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
RIDE Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıRIDE
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıRIDE
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000