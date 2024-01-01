RICE geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

RICESWAP, herkesin katılabileceği merkeziyetsiz bir finans projesidir. En uygun işlem ve en düşük eşik ile en geniş kullanıcı kitlesine sunularak daha fazla kullanıcının merkeziyetsiz finanstan yararlanmasına olanak sağlar.