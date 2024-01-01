RICE | RICE Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
RICE Hızlı Proje Tanıtımı
RICESWAP, herkesin katılabileceği merkeziyetsiz bir finans projesidir. En uygun işlem ve en düşük eşik ile en geniş kullanıcı kitlesine sunularak daha fazla kullanıcının merkeziyetsiz finanstan yararlanmasına olanak sağlar.RICE geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
RICE Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıRICE
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıRICE
Para Yatırma DurumuPara yatırılamaz
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz13,500,000