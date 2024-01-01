RefundCoin | RFD Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
RefundCoin Hızlı Proje Tanıtımı
$RFD Has Been Launched By Blurr.Eth, Who Is An OG Whale .RefundCoin geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
RFD Token MEXC'de
MEXC Borsası, RefundCoin (RFD) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de RFD
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200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıRFD
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıRFD
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000,000