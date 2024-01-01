REVV | REVV Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
REVV Hızlı Proje Tanıtımı
REVV is the ERC-20 utility token that serves as the primary currency in branded motorsports blockchain games developed and published by Animoca Brands, including F1® Delta Time and upcoming titles based on MotoGP and Formula E. REVV is designed to enable true digital ownership of game assets, giving players freedom and control over in-game property - most of which is tokenized.REVV geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
REVV Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıREVV
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıREVV
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz3,000,000,000