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REVV | REVV Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası

REVV Hızlı Proje Tanıtımı

REVV is the ERC-20 utility token that serves as the primary currency in branded motorsports blockchain games developed and published by Animoca Brands, including F1® Delta Time and upcoming titles based on MotoGP and Formula E. REVV is designed to enable true digital ownership of game assets, giving players freedom and control over in-game property - most of which is tokenized.
REVV geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

REVV Token MEXC'de

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Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için REVV tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen REVV vadeli işlem alım satımı yapın! Piyasadaki en düşük işlem ücretleri olan %0,00 piyasa yapıcı ücreti ve %0,01 piyasa alıcı ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde 200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıREVV
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıREVV
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz3,000,000,000
REVV Fiyat HesaplayıcıREVV Satın Alma

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