REVO geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Revoland, Blockchain teknolojisine dayalı bir e-spor oyunudur. Arkadaşlarınızı toplayabilir, bir takım oluşturabilir, başkalarıyla savaşabilir ve sadece becerilerinizle token ödülleri kazanabilirsiniz. Revoland'ın oynanışı, kişisel becerileriniz ve ekip çalışmanızın birleşimi etrafında dönecek şekilde tasarlanmıştır. Çeşitli oyun modları ile kendinize meydan okuyun: Aylık güncellemeler ve çekici ödüller ile gelen MOBA ve Battle Royale.