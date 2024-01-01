REVO | REVO Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
REVO Hızlı Proje Tanıtımı
Revoland, Blockchain teknolojisine dayalı bir e-spor oyunudur. Arkadaşlarınızı toplayabilir, bir takım oluşturabilir, başkalarıyla savaşabilir ve sadece becerilerinizle token ödülleri kazanabilirsiniz. Revoland'ın oynanışı, kişisel becerileriniz ve ekip çalışmanızın birleşimi etrafında dönecek şekilde tasarlanmıştır. Çeşitli oyun modları ile kendinize meydan okuyun: Aylık güncellemeler ve çekici ödüller ile gelen MOBA ve Battle Royale.REVO geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
REVO Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıREVO
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıREVO
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz120,000,000