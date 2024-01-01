Reunit Wallet | REUNI Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Reunit Wallet Hızlı Proje Tanıtımı
Reunit Wallet, LayerZero ve Stargate üzerine inşa edilmiş ilk omnichain cüzdanıdır.Reunit Wallet geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
REUNI Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıREUNI
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıREUNI
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz9,779,612