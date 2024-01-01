RaiseEntertainmentT. | RETS Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
RaiseEntertainmentT. Hızlı Proje Tanıtımı
Raise Entertainment Tickets, gündelik çevrimiçi oyunlar, VR, AR, Metabus, medya ve piyasalar dahil olmak üzere çeşitli projeler üzerinde çalışıyor.RaiseEntertainmentT. geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
RETS Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıRETS
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıRETS
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz3,000,000,000