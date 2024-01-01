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Renewable Energy | RET Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası

Renewable Energy Hızlı Proje Tanıtımı

Renewable Energy Token (RET), Binance Akıllı Zincir ağında 04 Ocak 2022'de oluşturulan ve tüm yenilenebilir enerji destekçileri için işlevsellik ve deneyim sağlamak üzere tasarlanmış bir BEP-20 tokenidir. Yenilenebilir enerji konusunda çevre dostu olan fiziksel projelerin oluşturulmasına katılmalarını sağlar. Ayrıca RET'e sahip olanlar hem yenilenebilir enerjinin yaygınlaşmasına katkıda bulunur hem de getirilerinden yararlanır.
Renewable Energy geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

RET Token MEXC'de

MEXC Borsası, Renewable Energy (RET) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de RET alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak Renewable Energy satın almak veya MEXC RET ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıRET
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıRET
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz50,000,000,000,000,000
RET Fiyat HesaplayıcıRenewable Energy Satın Alma

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