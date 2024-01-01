Renq Finance | RENQ Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Renq Finance Hızlı Proje Tanıtımı
Renq, tüm izole blok zincirlerini birbirine bağlamayı ve zincirler arası bir varlık takas ağı kurmayı amaçlayarak DeFi ekosistemi için gerekli tüm temel desteği sağlar. Her dijital varlık sahibinin gerçekten güvenli, ücretsiz ve şeffaf bir DeFi hizmetini deneyimlemesine olanak tanır.Renq Finance geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
RENQ Token MEXC'de
MEXC Borsası, Renq Finance (RENQ) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de RENQ
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200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıRENQ
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince Adı--
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000