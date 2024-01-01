Renq Finance geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Renq, tüm izole blok zincirlerini birbirine bağlamayı ve zincirler arası bir varlık takas ağı kurmayı amaçlayarak DeFi ekosistemi için gerekli tüm temel desteği sağlar. Her dijital varlık sahibinin gerçekten güvenli, ücretsiz ve şeffaf bir DeFi hizmetini deneyimlemesine olanak tanır.