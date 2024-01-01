REN Token | REN Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
REN Token Hızlı Proje Tanıtımı
Ren, herhangi bir blok zinciri arasında izinsiz ve özel değer aktarımını mümkün kılmayı amaçlayan açık bir protokoldür. Ren'in temel ürünü RenVM, merkeziyetsiz finansa (DeFi) birlikte çalışabilirlik getirmeye odaklanmıştır.REN Token geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
REN Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıREN
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıREN
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000