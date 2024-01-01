REN Token geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Ren, herhangi bir blok zinciri arasında izinsiz ve özel değer aktarımını mümkün kılmayı amaçlayan açık bir protokoldür. Ren'in temel ürünü RenVM, merkeziyetsiz finansa (DeFi) birlikte çalışabilirlik getirmeye odaklanmıştır.