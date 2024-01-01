Relation | REL Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Relation Hızlı Proje Tanıtımı
Relation, çevrimiçi bağlantı kurma ve etkileşimde bulunma biçimimizde devrim yaratan, çığır açan merkeziyetsiz bir sosyal ağ protokolüdür. Kullanıcıları kendi kontrolleri altındaki sosyal kimlik ve veri mülkiyeti ile güçlendirerek kişisel bilgiler üzerinde gizlilik ve kontrol sağlar. Soul Bound Tokens (SBTs) ile kullanıcılar kendi sosyal varlıklarını oluşturup basabilir, yaratıcılığı teşvik edebilir ve benzersiz sosyal deneyimler sağlayabilir. İlişki, semantik grafikleri ve yapay zekayı entegre ederek kullanıcı katılımını artırır ve kişiselleştirilmiş etkileşimlere olanak tanır.Relation geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıREL
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıREL
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000