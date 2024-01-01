RED | RED Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
RED Hızlı Proje Tanıtımı
Proje, kullanıcıların satın alınan RED TOKEN ile tesisler, ürünler ve etkinlik biletleri için bilet satın alabilecekleri gerçek ve dijital dünyaları birleştiriyor.RED geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
RED Token MEXC'de
MEXC Borsası, RED (RED) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de RED
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Tokenin İngilizce adıRED
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıRED
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000,000