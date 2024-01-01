RED geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Proje, kullanıcıların satın alınan RED TOKEN ile tesisler, ürünler ve etkinlik biletleri için bilet satın alabilecekleri gerçek ve dijital dünyaları birleştiriyor.