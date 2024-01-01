REBUS | REBUS Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
REBUS Hızlı Proje Tanıtımı
Rebus, varlık yöneticilerinin ve diğer finansal kurumların bir kanalının DeFi araçlarını Geleneksel (TradFi) araçlarıyla birlikte yönetmesine ve satmasına izin vermek için yerel bir fayda tokeni olan $REBUS kullanan, düzenlenmiş bir yatırım platformudur.REBUS geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
REBUS Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıREBUS
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıREBUS
Para Yatırma DurumuPara yatırılamaz
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000