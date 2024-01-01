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Rebus, varlık yöneticilerinin ve diğer finansal kurumların bir kanalının DeFi araçlarını Geleneksel (TradFi) araçlarıyla birlikte yönetmesine ve satmasına izin vermek için yerel bir fayda tokeni olan $REBUS kullanan, düzenlenmiş bir yatırım platformudur.