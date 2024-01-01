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Realy Metaverse, Solana'daki ilk Yaşa Kazan meta evrenidir. Unreal Engine ile geliştirilen Realy Metaverse, gökyüzünde 3A grafiklere sahip sanal bir şehir olacaktır. Realy, moda markaları, grafiti sanatçıları, zarif oyuncak markaları, rapçiler ve kaykay markaları gibi gerçek dünya isimlerini meta evreninde birleştirerek sokak kültürüne odaklanır.