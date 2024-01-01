Realy | REAL Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Realy Hızlı Proje Tanıtımı
Realy Metaverse, Solana'daki ilk Yaşa Kazan meta evrenidir. Unreal Engine ile geliştirilen Realy Metaverse, gökyüzünde 3A grafiklere sahip sanal bir şehir olacaktır. Realy, moda markaları, grafiti sanatçıları, zarif oyuncak markaları, rapçiler ve kaykay markaları gibi gerçek dünya isimlerini meta evreninde birleştirerek sokak kültürüne odaklanır.Realy geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıREAL
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıREAL
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000