Reach geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Reach platformu, Web3 projelerinin görünürlüğünü artırmak adına yaratıcıları ve katkıda bulunanları bir araya getiren işbirlikçi bir ortam oluştururken, aynı zamanda katılımları için ödüller verir. $REACH token tüm ekosisteme güç vererek görevlerin oluşturulmasında ve ödül dağıtımında merkezi bir rol oynayacaktır.