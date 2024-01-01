Reach | REACH Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Reach Hızlı Proje Tanıtımı
Reach platformu, Web3 projelerinin görünürlüğünü artırmak adına yaratıcıları ve katkıda bulunanları bir araya getiren işbirlikçi bir ortam oluştururken, aynı zamanda katılımları için ödüller verir. $REACH token tüm ekosisteme güç vererek görevlerin oluşturulmasında ve ödül dağıtımında merkezi bir rol oynayacaktır.Reach geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
REACH Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıREACH
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıREACH
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz100,000,000