Radiant Capital geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Radiant, LayerZero'nun üzerine ilk omnichain para piyasasını inşa ediyor. Birden fazla zincirde sorunsuz bir şekilde para yatırın ve ödünç alın. Radiant'a likidite sağlayan borç verenler, yatırdıkları varlıklar üzerinden pasif bir gelir elde edeceklerdir. Borçlular, varlıklarını satmadan ve pozisyonlarını kapatmadan likidite (işletme sermayesi) elde etmek için teminatlandırılmış fonlar karşılığında para çekebilirler.