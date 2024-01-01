Radiant Capital | Rdnt Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Radiant Capital Hızlı Proje Tanıtımı
Radiant, LayerZero'nun üzerine ilk omnichain para piyasasını inşa ediyor. Birden fazla zincirde sorunsuz bir şekilde para yatırın ve ödünç alın. Radiant'a likidite sağlayan borç verenler, yatırdıkları varlıklar üzerinden pasif bir gelir elde edeceklerdir. Borçlular, varlıklarını satmadan ve pozisyonlarını kapatmadan likidite (işletme sermayesi) elde etmek için teminatlandırılmış fonlar karşılığında para çekebilirler.Radiant Capital geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
Rdnt Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıRDNT
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıRDNT
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000