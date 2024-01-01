RabbitX | RBX Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
RabbitX Hızlı Proje Tanıtımı
RabbitX, Starknet üzerine inşa edilmiş küresel izne tabi olmayan bir sürekli vadeli işlemler borsasıdır. RabbitX, en güvenli ve likit küresel türev ağını inşa ederken size dünyanın her yerindeki küresel piyasalara 20 kat kaldıraçla 7/24 erişim sağlamaktadır.RabbitX geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
RBX Token MEXC'de
MEXC Borsası, RabbitX (RBX) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de RBX
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200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıRBX
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıRBX
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000