RabbitX geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

RabbitX, Starknet üzerine inşa edilmiş küresel izne tabi olmayan bir sürekli vadeli işlemler borsasıdır. RabbitX, en güvenli ve likit küresel türev ağını inşa ederken size dünyanın her yerindeki küresel piyasalara 20 kat kaldıraçla 7/24 erişim sağlamaktadır.