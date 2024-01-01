Rats | RATS Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Rats Hızlı Proje Tanıtımı
RATS, Bitcoin üzerinde yer alan bir BRC20 tokenidir.Rats geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
RATS Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıRATS
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıRATS
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000,000