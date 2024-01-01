RatsDAO | RAT Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
RatsDAO Hızlı Proje Tanıtımı
ratsDAO, rats topluluğu içindeki bir grup sadık kullanıcı ve $rats balinaları tarafından ortaya çıkarılmıştır. Rats yazıtının gelişimini desteklemeyi ve her kripto sahibi tarafından bilinmesini sağlamakla beraber, ratsDAO, daha fazla kripto para birimi kullanıcısını BRC-20 ve rats yazıtını benimsemeye teşvik etmeyi ve finalde BRC-20 yazıtlarının NBest DAO'su olmayı amaçlamaktadır.RatsDAO geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
RAT Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıRAT
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıRAT
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz500,000,000,000