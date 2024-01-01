RatsDAO geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

ratsDAO, rats topluluğu içindeki bir grup sadık kullanıcı ve $rats balinaları tarafından ortaya çıkarılmıştır. Rats yazıtının gelişimini desteklemeyi ve her kripto sahibi tarafından bilinmesini sağlamakla beraber, ratsDAO, daha fazla kripto para birimi kullanıcısını BRC-20 ve rats yazıtını benimsemeye teşvik etmeyi ve finalde BRC-20 yazıtlarının NBest DAO'su olmayı amaçlamaktadır.