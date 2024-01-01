RANKER | RANKER Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
RANKER Hızlı Proje Tanıtımı
RankerDAO, a Decentralized Autonomous Organization(DAO) that empowers crypto adopters to gain access to the biggest trend of blockchain-based activities from various verticals.
Within the DAO, we have Guild of Gamers who congregate around our gaming sub-guild and get the full benefits of their membership of the guild through innovative concepts taken through the emergent Social-Fi ecosystem.RANKER geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
RANKER Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıRANKER
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıRANKER
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz300,000,000