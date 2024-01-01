Rambox | RAM Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Rambox Hızlı Proje Tanıtımı
Rambox, dünyanın en güçlü, en basitleştirilmiş istikrarlı yatırım geliri platformunu oluşturma misyonuyla, dijital teknoloji alanındaki yapay zeka ticarileştirmesinin tüm yönlerini keşfetmeye odaklanacak. Şu anda yapay zeka destekli otomatik yatırım stratejilerinden yararlanarak NFTfi, türevler, halka açık zincir fonlar ve diğer likidite hizmet sağlayıcılarına odaklanıyor.
Gelecekte Rambox, NFTfi ve modüler halka açık zincir altyapısının geliştirilmesine öncelik verecektir.Rambox geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
RAM Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıRAM
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıRAM
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz6,000,000,000