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Rambox, dünyanın en güçlü, en basitleştirilmiş istikrarlı yatırım geliri platformunu oluşturma misyonuyla, dijital teknoloji alanındaki yapay zeka ticarileştirmesinin tüm yönlerini keşfetmeye odaklanacak. Şu anda yapay zeka destekli otomatik yatırım stratejilerinden yararlanarak NFTfi, türevler, halka açık zincir fonlar ve diğer likidite hizmet sağlayıcılarına odaklanıyor. Gelecekte Rambox, NFTfi ve modüler halka açık zincir altyapısının geliştirilmesine öncelik verecektir.