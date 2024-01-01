Rabbit Games | RAIT Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Rabbit Games Hızlı Proje Tanıtımı
Rabbit, kullanıcılarımıza güvenli, ölçeklenebilir ve olağanüstü bir çevrimiçi oyun deneyimi sunmak için mücadele eden devrim niteliğinde bir Bitcoin ekosistem oyun platformudur.Rabbit Games geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
RAIT Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıRAIT
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıRAIT
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz10,000,000,000