RADA | RADA Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
RADA Hızlı Proje Tanıtımı
RADA Vakfı, geleneksel Spor ve Eğlence endüstrisinde devrim yaratmak için çeşitlendirilmiş kripto projeleri yürütür. RADA(RADA), ekosistemin yerel tokenidir.RADA geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
RADA Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıRADA
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıRADA
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz10,000,000,000