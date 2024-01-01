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Radicle, açık protokoller üzerine inşa edilmiş merkeziyetsiz bir kod işbirliği ağıdır. Geliştiricilerin güvenilir aracılara güvenmeden kod üzerinde işbirliği yapmalarını sağlar. Radicle, Git'in eşler arası doğasını korurken, merkezi kod işbirliği platformlarına - veya "forge "lara - benzer işlevsellik sağlamak için tasarlanmıştır ve dağıtılmış sürüm kontrolünü ilk etapta bu kadar güçlü kılan şey üzerine inşa edilmiştir.