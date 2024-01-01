Radicle | RAD Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Radicle Hızlı Proje Tanıtımı
Radicle, açık protokoller üzerine inşa edilmiş merkeziyetsiz bir kod işbirliği ağıdır. Geliştiricilerin güvenilir aracılara güvenmeden kod üzerinde işbirliği yapmalarını sağlar. Radicle, Git'in eşler arası doğasını korurken, merkezi kod işbirliği platformlarına - veya "forge "lara - benzer işlevsellik sağlamak için tasarlanmıştır ve dağıtılmış sürüm kontrolünü ilk etapta bu kadar güçlü kılan şey üzerine inşa edilmiştir.Radicle geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıRAD
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıRAD
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz99,999,620