ZOO RACE NFT geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Zoo Race, oyunculara rekabetçi yarışlara odaklanan sürükleyici bir oyun deneyimi sunan yenilikçi bir GameFi girişimidir. Katılımcılar, dinamik bir yarış modunda yeteneklerini birbirleriyle yarıştırarak heyecan verici yarışlara katılırlar. Bu projeyi diğerlerinden ayıran şey, NFT'leri karakter olarak kullanması ve oyuna benzersiz bir boyut katmasıdır.