ZOO RACE NFT | RACEZOO Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
ZOO RACE NFT Hızlı Proje Tanıtımı
Zoo Race, oyunculara rekabetçi yarışlara odaklanan sürükleyici bir oyun deneyimi sunan yenilikçi bir GameFi girişimidir. Katılımcılar, dinamik bir yarış modunda yeteneklerini birbirleriyle yarıştırarak heyecan verici yarışlara katılırlar. Bu projeyi diğerlerinden ayıran şey, NFT'leri karakter olarak kullanması ve oyuna benzersiz bir boyut katmasıdır.ZOO RACE NFT geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıRACEZOO
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince Adı--
Para Yatırma DurumuPara yatırılamaz
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz33,000,000,000