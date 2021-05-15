RadioCaca | RACA Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
RadioCaca Hızlı Proje Tanıtımı
Radio Caca Metaverse – Mars Bileşik Devletleri, Diğer adıyla, USM. OKX Blockdream Ventures tarafından desteklenen Radio Caca, web 3.0 altyapı çözümü sağlayıcısıdır. Temmuz 2021'de Radio Caca, Maye Musk (Elon Musk'un annesi) için PFP (profil resmi tarzı NFT'ler) koleksiyonu olan ilk web 3.0 ürününü piyasaya sürdü. Radio Caca, 2021'de 3 boyutlu bir metaverse olan Mars Bileşik Devletleri'ni (ya da USM) başlattı. Geliştiricilerimiz, PFP üreticilerinin toplulukları için ölçeklendirmeye ve oluşturmaya odaklanabilmesi için PFP ekiplerinin dijital varlıklarını USM'ye entegre etmelerini desteklemektedir.RadioCaca geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
RACA Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıRACA
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıRACA
Para Yatırma DurumuPara yatırılamaz
Arz Tarihi2021-05-15
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz500,000,000,000