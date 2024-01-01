QTZ | QTZ Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
QTZ Hızlı Proje Tanıtımı
Quartz, ekosistemdeki projelerin NFT işlevselliğini sağlamayı amaçlayan Kusama üzerindeki NFT Parachain'idir.QTZ geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
QTZ Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıQTZ
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıQTZ
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz227,936,637