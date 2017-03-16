QTUM | QTUM Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
QTUM Hızlı Proje Tanıtımı
Qtum Blockchain ("Kuantum Zinciri" veya "Qtum" olarak anılır), noktadan noktaya değer aktarımı sağlamak için değer aktarım protokolü ("Değer Aktarım Protokolü") aracılığıyla Bitcoin ve Ethereum dışında üçüncü bir blockchain ekosistemi geliştirmeye kararlıdır. ve bu anlaşmaya göre, birden fazla sektörü (finans, Nesnelerin İnterneti, tedarik zinciri, sosyal ağ, oyunlar vb. dahil) destekleyen merkezi olmayan bir uygulama geliştirme platformu ("DApp Platformu") oluşturun. Qantas, Bitcoin Core altyapısının geliştirilmiş bir versiyonu ile Ethereum Sanal Makinesinin karşılıklı uyumlu bir versiyonunu birleştirerek, hem Bitcoin'in yıkılmaz blok zinciri ağına hem de akıllı sözleşmelerin sonsuz olasılıklarına sahiptir. QTUM madeni paraları Dapp erişimi, token oylaması, topluluk özerkliği, uygulama işlevi tüketimi/ödemesi için kullanılır.QTUM geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıQTUM
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince Adı量子鏈
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi2017-03-16
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı0.38 USDT
Maksimum Arz107,822,406