QuarkChain | QKC Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
QuarkChain Hızlı Proje Tanıtımı
QuarkChain Network, küresel ticari standartları karşılamayı amaçlayan yenilikçi izin gerektirmeyen blok zinciri mimarisidir. Zincir üzerinde 100.000'den fazla TPS sunmak amacıyla güvenli, merkeziyetsiz ve ölçeklenebilir blok zinciri çözümü sunar.QuarkChain geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
QKC Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıQKC
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince Adı
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi2018-06-05
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı0.0198 USDT
Maksimum Arz10,000,000,000