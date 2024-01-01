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Blake3 ile entegre merkeziyetsiz bir Kaspa çatalı olan PYRIN, BlockDAG ve GhostDAG'ı yenilikçi Akıllı Sözleşmelerle birleştirerek düşük ücretlerle ölçeklenebilir ve anında işlemler sağlar ve çığır açan bir kaynak yönetimli İş Ispatı (PAIW) sunar.