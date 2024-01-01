Pyrin | PYI Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Pyrin Hızlı Proje Tanıtımı
Blake3 ile entegre merkeziyetsiz bir Kaspa çatalı olan PYRIN, BlockDAG ve GhostDAG'ı yenilikçi Akıllı Sözleşmelerle birleştirerek düşük ücretlerle ölçeklenebilir ve anında işlemler sağlar ve çığır açan bir kaynak yönetimli İş Ispatı (PAIW) sunar.Pyrin geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
PYI Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıPYI
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıPYI
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz882,613,435