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Pixer Eternity, NFT'nin bir topluluk sermayesi olduğu, herkes için küresel bir spor topluluğudur. Pixer Sports, Pixer Eternity tarafından Spor Yap Kazan, NFT, Game-Fi, Gamble, DeFi, Piyasa dahil olmak üzere tüm kullanıcılar için oluşturulmuş çok işlevli bir platformdur.