PXT | PXT Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
PXT Hızlı Proje Tanıtımı
Pixer Eternity, NFT'nin bir topluluk sermayesi olduğu, herkes için küresel bir spor topluluğudur. Pixer Sports, Pixer Eternity tarafından Spor Yap Kazan, NFT, Game-Fi, Gamble, DeFi, Piyasa dahil olmak üzere tüm kullanıcılar için oluşturulmuş çok işlevli bir platformdur.PXT geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıPXT
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıPXT
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz10,000,000,000