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2024 PUMP olarak, kripto para piyasasının heyecanını ve potansiyelini kutlamaktan yanayız. Ufukta 2024 Bitcoin halving etkinliği görünürken, meme coinimiz yaklaşan pump'ın ruhunu yakalamak ve kripto topluluğuna eğlenceli ve unutulmaz bir deneyim sunmak için burada.