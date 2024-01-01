2024 PUMP | PUMP Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
2024 PUMP Hızlı Proje Tanıtımı
2024 PUMP olarak, kripto para piyasasının heyecanını ve potansiyelini kutlamaktan yanayız. Ufukta 2024 Bitcoin halving etkinliği görünürken, meme coinimiz yaklaşan pump'ın ruhunu yakalamak ve kripto topluluğuna eğlenceli ve unutulmaz bir deneyim sunmak için burada.2024 PUMP geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
PUMP Token MEXC'de
MEXC Borsası, 2024 PUMP (PUMP) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de PUMP
alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak 2024 PUMP satın almak veya MEXC PUMP ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için 2024 PUMP tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen PUMP vadeli işlem alım satımı yapın! Piyasadaki en düşük işlem ücretleri olan %0,00 piyasa yapıcı ücreti ve %0,01 piyasa alıcı ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde
200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıPUMP
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıPUMP
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz2,024,202,420,242,020