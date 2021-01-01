Pastel geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

PSL, Pastel ekosisteminin yerel fayda tokenidir. PSL, para geliştirme veya al-sat gibi NFT işlemlerini kolaylaştırmak ve stake etme, doğrulama ve yönetimi güçlendirme amacıyla tasarlanmıştır. Nihayetinde PSL, Pastel ağının üzerine inşa edilen çeşitli uygulamalar ve protokoller için gereklidir.