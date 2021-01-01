Pastel | PSL Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Pastel Hızlı Proje Tanıtımı
PSL, Pastel ekosisteminin yerel fayda tokenidir. PSL, para geliştirme veya al-sat gibi NFT işlemlerini kolaylaştırmak ve stake etme, doğrulama ve yönetimi güçlendirme amacıyla tasarlanmıştır. Nihayetinde PSL, Pastel ağının üzerine inşa edilen çeşitli uygulamalar ve protokoller için gereklidir.Pastel geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
PSL Token MEXC'de
MEXC Borsası, Pastel (PSL) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de PSL
alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak Pastel satın almak veya MEXC PSL ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için Pastel tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen PSL vadeli işlem alım satımı yapın! Piyasadaki en düşük işlem ücretleri olan %0,00 piyasa yapıcı ücreti ve %0,01 piyasa alıcı ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde
200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıPSL
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıPSL
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi2021-01-01
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı0.0025 USDT
Maksimum Arz21,000,000,000