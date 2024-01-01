Paris Saint-Germain Fan Token | PSG Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Paris Saint-Germain Fan Token Hızlı Proje Tanıtımı
Paris Saint-Germain Fan Tokeni (PSG), Paris Saint-Germain Futbol Kulübü ("Paris Saint-Germain") taraftarlarına Socios uygulamasını ve hizmetlerini kullanarak kulüp kararları üzerinde tokenleştirilmiş bir etki payı veren bir fayda tokenidir.Paris Saint-Germain Fan Token geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
PSG Token MEXC'de
MEXC Borsası, Paris Saint-Germain Fan Token (PSG) satın almak, al-sat yapmak ve tutmak için ilk durak noktasıdır! Ürünlerimizle, tüm bu işlemleri rahat, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz! Şimdi MEXC'de PSG
alım satımı yapın ve %0 spot piyasa yapıcı ve piyasa alıcı işlem ücretlerinden yararlanın. Aşağıdaki butona tıklayarak Paris Saint-Germain Fan Token satın almak veya MEXC PSG ve diğer kripto piyasaları ve alım satım seçeneklerine erişim hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Ek olarak, MEXC'de hesap açtıktan sonra, daha yüksek kazançlar elde etmek için Paris Saint-Germain Fan Token tabanlı kripto türevlerin alım satımına başlayabilirsiniz. MEXC'de hemen PSG vadeli işlem alım satımı yapın! Piyasadaki en düşük işlem ücretleri olan %0,00 piyasa yapıcı ücreti ve %0,01 piyasa alıcı ücretinin tadını çıkarın! Sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde
200x'e kadar kaldıraçla alım satım yapabilirsiniz.
Tokenin İngilizce adıPSG
Çekim DurumuÇekim işlemi yapılamıyor
Tokenin Çince AdıPSG
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz20,000,000