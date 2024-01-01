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Paris Saint-Germain Fan Tokeni (PSG), Paris Saint-Germain Futbol Kulübü ("Paris Saint-Germain") taraftarlarına Socios uygulamasını ve hizmetlerini kullanarak kulüp kararları üzerinde tokenleştirilmiş bir etki payı veren bir fayda tokenidir.