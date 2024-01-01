PRIMAL geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

PRIMAL, son derece başarılı 2 konsepti birleştiriyor: STEPN tarzı spor + Chiliz tarzı fan tokenleri. Fan Token, 2 milyardan fazla pazar payı olan en büyük spor takımlarının fan tokenlerini topladı. PRIMAL, fan tokenleri dağıtan 250'den fazla Sporcu Elçisine sahiptir. PRIMAL Fan Tokenları, sporcular için büyük bir fayda sağlar: özel topluluklar (iç çevreler) oluştururlar, eğitimler, kurslar başlatırlar ve hayranlarla gerçek bir bağ kurarlar. PRIMAL, Oyna Kazan mekaniğini sonsuz enflasyon olmadan entegre eder: Tokenimiz, Fan Tokenleri ve sporcu etkileşimleri yoluyla sürekli fayda sağlar.