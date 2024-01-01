PRIMAL | PRIMAL Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
PRIMAL Hızlı Proje Tanıtımı
PRIMAL, son derece başarılı 2 konsepti birleştiriyor: STEPN tarzı spor + Chiliz tarzı fan tokenleri. Fan Token, 2 milyardan fazla pazar payı olan en büyük spor takımlarının fan tokenlerini topladı. PRIMAL, fan tokenleri dağıtan 250'den fazla Sporcu Elçisine sahiptir. PRIMAL Fan Tokenları, sporcular için büyük bir fayda sağlar: özel topluluklar (iç çevreler) oluştururlar, eğitimler, kurslar başlatırlar ve hayranlarla gerçek bir bağ kurarlar. PRIMAL, Oyna Kazan mekaniğini sonsuz enflasyon olmadan entegre eder: Tokenimiz, Fan Tokenleri ve sporcu etkileşimleri yoluyla sürekli fayda sağlar.PRIMAL geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
PRIMAL Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıPRIMAL
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıPRIMAL
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz5,000,000,000