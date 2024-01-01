Pop Angel | PPA Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Pop Angel Hızlı Proje Tanıtımı
Pop Angel, NFT teknolojisinin bir sonraki gelişim noktasıdır. Bir NFT'nin tek amacı blok zincirinde yer almak ve koleksiyonun tadını çıkarmaktır. Pop Angel sadece zincirde yer almakla kalmaz, aynı zamanda daha fazla alanda kendi eşsizliğini yaratır.Pop Angel geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
PPA Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıPPA
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıPPA
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz