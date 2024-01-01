Pop Angel geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Pop Angel, NFT teknolojisinin bir sonraki gelişim noktasıdır. Bir NFT'nin tek amacı blok zincirinde yer almak ve koleksiyonun tadını çıkarmaktır. Pop Angel sadece zincirde yer almakla kalmaz, aynı zamanda daha fazla alanda kendi eşsizliğini yaratır.