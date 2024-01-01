Portal | PORTAL Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Portal Hızlı Proje Tanıtımı
Portal platformu, Web3 oyunlarını keşfetmeyi ve oynamayı sorunsuz ve kolay hale getirmektedir. Tek bir hesap katmanı aracılığıyla, ana akım oyuncular nihayet en büyük web3 oyun ağına sorunsuz bir deneyimle erişebilirler.Portal geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
PORTAL Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıPORTAL
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıPORTAL
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000