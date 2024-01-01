Portal geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Portal platformu, Web3 oyunlarını keşfetmeyi ve oynamayı sorunsuz ve kolay hale getirmektedir. Tek bir hesap katmanı aracılığıyla, ana akım oyuncular nihayet en büyük web3 oyun ağına sorunsuz bir deneyimle erişebilirler.