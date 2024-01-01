Port3 Network | PORT3 Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Port3 Network Hızlı Proje Tanıtımı
Port3, Web3 kullanım durumları için evrensel olarak erişilebilir ve güçlü bir Sosyal Veri Katmanı oluşturmak üzere zincir dışı/zincir üstü verileri bir araya getirir ve standartlaştırır.Port3 Network geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
PORT3 Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıPORT3
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıPORT3
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz1,000,000,000