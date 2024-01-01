POPKON | POPK Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
POPKON Hızlı Proje Tanıtımı
POPK, kapalı platform ekonomik mekanizması, büyük platform üretiminin tekeli ve merkezi platformda satın almanın miktar sınırlaması gibi mevcut canlı akış platformu endüstrisinin sorunlarının ve sınırlamalarının üstesinden gelmek için tasarlanmıştır.
POPKON projesinin özü, L2E (Kazanmak için Canlı akış) ve SocialFi (NFT + Staking & Hazine) işletimindedir.POPKON geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
POPK Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıPOPK
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıPOPK
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz5,000,000,000