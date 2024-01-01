POPKON geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

POPK, kapalı platform ekonomik mekanizması, büyük platform üretiminin tekeli ve merkezi platformda satın almanın miktar sınırlaması gibi mevcut canlı akış platformu endüstrisinin sorunlarının ve sınırlamalarının üstesinden gelmek için tasarlanmıştır. POPKON projesinin özü, L2E (Kazanmak için Canlı akış) ve SocialFi (NFT + Staking & Hazine) işletimindedir.