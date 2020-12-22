Marlin | POND Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Marlin Hızlı Proje Tanıtımı
Marlin(POND) is an open protocol that provides a high-performance programmable network infrastructure for DeFi and Web 3.0Marlin geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
POND Token MEXC'de
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Tokenin İngilizce adıPOND
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıPOND
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi2020-12-22
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz10,000,000,000