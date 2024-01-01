Polygon Ecosystem | POL Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Polygon Ecosystem Hızlı Proje Tanıtımı
POL, ZK tabanlı L2 zincirlerinden oluşan geniş bir ekosisteme güç sağlayabilen yeni nesil bir tokendir. Bunu, POL sahiplerinin birden fazla zinciri doğrulamalarına ve bu zincirlerin her birinde birden fazla rol üstlenmelerine olanak tanıyan yerel bir yeniden stake etme protokolü aracılığıyla yapar ve POL'u hiper üretken bir tokene dönüştürür.Polygon Ecosystem geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıPOL
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıPOL
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz10,000,000,000