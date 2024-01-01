Polygon Ecosystem geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

POL, ZK tabanlı L2 zincirlerinden oluşan geniş bir ekosisteme güç sağlayabilen yeni nesil bir tokendir. Bunu, POL sahiplerinin birden fazla zinciri doğrulamalarına ve bu zincirlerin her birinde birden fazla rol üstlenmelerine olanak tanıyan yerel bir yeniden stake etme protokolü aracılığıyla yapar ve POL'u hiper üretken bir tokene dönüştürür.