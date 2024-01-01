Pocket Network | POKT Dijital Varlık Bilgileri | MEXC Borsası
Pocket Network Hızlı Proje Tanıtımı
Pocket Network, Web3 uygulamaları için oluşturulmuş, binlerce düğümden oluşan bir ağ aracılığıyla herhangi bir blok zincirine veri aktaran merkeziyetsiz blok zinciri API arayüzüdür. Pocket Network protokolü aktarılan tüm verileri doğrular ve katılımcı düğümleri POKT ile orantılı olarak ödüllendirir.Pocket Network geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.
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Tokenin İngilizce adıPOKT
Çekim DurumuÇekilebilir
Tokenin Çince AdıPOKT
Para Yatırma DurumuYatırılabilir
Arz Tarihi--
İşlem durumuAlım satım yapılabilir
Arz Fiyatı
Maksimum Arz650,000,000