Pocket Network geçmişi, sistem özellikleri ve nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi için MEXC Blog içeriklerini ziyaret edebilirsiniz.

Pocket Network, Web3 uygulamaları için oluşturulmuş, binlerce düğümden oluşan bir ağ aracılığıyla herhangi bir blok zincirine veri aktaran merkeziyetsiz blok zinciri API arayüzüdür. Pocket Network protokolü aktarılan tüm verileri doğrular ve katılımcı düğümleri POKT ile orantılı olarak ödüllendirir.